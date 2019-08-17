واشنطن تُصدر مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1»

أعلنت وزارة العدل الأميركية إصدار مذكرة الجمعة لضبط ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1″، بعد يوم على سماح سلطات جبل طارق للسفينة المحتجزة بالإبحار.

وتنص المذكرة على أن الناقلة وكل النفط الذي تحمله و995 ألف دولار خاضعة للمصادرة بالاستناد الى انتهاك “قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية” والاحتيال المصرفي وتبييض الاموال ووضعية المصادرة بموجب الإرهاب.