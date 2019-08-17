ميليشيا الحوثي تكثف قصفها على الحديدة

الحديدة ــ وكالات

في استمرار لخرق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، كثفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران استهداف محافظة الحديدة غربي اليمن وشهدت مديريتا حيس والتحيتا جنوب الحديدة، قصفا مكثفا من قبل الميليشيات تزامنا مع تصعيد مدفعي وصاروخي في جنوب المدينة.

وقصفت الميليشيات بالمدفعية الثقيلة، ومنها قذائف الهاون عيار 120 وقذائف الهاوزر المواقع التي تتمركز فيها القوات المشتركة شرق مديرية حيس.

ونقل موقع “العربية نت” عن مصادر عسكرية ميدانية، أن مسلحي ميليشيات الحوثي أطلقوا النار بشكل مكثف على المواقع عقب عمليات القصف العنيف، واستخدمت الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة.

كما عاودت الميليشيات استهدافها لمواقع القوات المشتركة المرابطة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وأكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أنه تم رصد حشود وتعزيزات للميليشيات قادمة من مديرية الجراحي صوب مديرية حيس، ودفعت الميليشيات بآليات عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة.