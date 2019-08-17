دراسة جديدة تنصف الرجل أمام المرأة: قادر على إتمام تلك المهام

أنصفت دراسة علمية الرجال في القدرة على تنفيذ المهام ​المتعددة بعد الاعتقادات المتناثرة عن تفرد النساء في هذا الأمر.

الدراسة أكدت بالفعل أن الرجال قادرين على التوفيق بين العديد من المهام والوظائف في وقت واحد أيضا.

الدراسة شملت قياس حالات 48 رجلا و48 امرأة، بمتوسط عمر 24 عاما، في مهام تحديد الخطابات أو الأرقام.

وتوصل فريق البحث، بقيادة الدكتورة باتريسيا هيرش من جامعة Aachen الألمانية، إلى أن الرجال والنساء على حد سواء قادرون على القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد، بحسب “روسيا اليوم”.

نتائج الدراسة

المضطلعين بمهام الدراسة طلبوا من المشاركين في الدراسة الانتباه إلى مهمتين في وقت واحد.

وقاس الباحثون زمن رد الفعل ودقته، ووجدوا أنه في حين أن تعدد المهام شكل صراعا حقيقيا لكل من الرجال والنساء، إلا أنه لم يكن هناك فرق بين الجنسين في أداء المهام.

وبشأن هذه الدراسة ودقتها أشارت الدكتورة هيرش إلى أن الاعتقاد السائد على نطاق واسع بأن النساء يتفوقن على الرجال في القيام بمهام متعددة، ربما انتشر بسبب ميزة تطورية وممارسة وظائف واسعة النطاق، بما في ذلك تربية الأطفال وإدارة شؤون الأسرة والعمل خارج المنزل.

لكنها استطردت “وبالتالي، فإن نتائجنا لا تؤكد الصورة النمطية الواسعة الانتشار التي تفيد بأن النساء أفضل من الرجال في القيام بمهام متعددة، على الأقل في إعدادات تعدد المهام الشائعة المتتابعة والمتزامنة المستخدمة في الدراسة الحالية”.

ولا توجد فروق جوهرية بين الجنسين في أداء المهام المتعددة، التي تقيس في الغالب آليات التحكم المعرفي، مثل تحديث الذاكرة ومشاركة وفك ارتباط مجموعات المهام، حسبما كشفت الدراسة.

يذكر أن دراسة منفصلة وجدت أن نحو 80% من الناس يعتقدون أن النساء أفضل في أداء المهام المتعددة، مقارنة بالرجال.