بومبيو: إيران وحزب الله يهددان أمن وسلامة لبنان

واشنطن ــ رويترز

شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على أن إيران ومليشيا حزب الله تهددان أمن وسلامة لبنان، مؤكدا دعم واشنطن الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية.

وأشاد بومبيو، خلال لقائه مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بدور لبنان في دعم اللاجئين السوريين.

وكانت واشنطن قد فرضت الأشهر الماضية العديد من العقوبات بحق قيادات مليشيا حزب الله، كما دعا بومبيو الشهر الماضي، دول العالم إلى تصنيف مليشيا حزب الله منظمة إرهابية كما فعلت الأرجنتين، حيث أمرت السلطات الأرجنتينية بتجميد أصول مليشيا حزب الله، وصنفتها جماعة إرهابية، لتصبح أول دولة بأمريكا اللاتينية تحذو حذو واشنطن في تصنيف حزب الله بأكمله منظمة إرهابية وليس ذراعه العسكرية فقط.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين الممول المهم لحزب الله الإرهابي حُكِم عليه بالسجن 5 أعوام، وبدفع غرامة مالية قيمتها 50 مليون دولار.