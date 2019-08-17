آل جابر: إجراءات معالجة أحداث عدن أكدت متانة علاقات السعودية والإمارات

البلاد : متابعات

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية، السفير محمد آل جابر، أن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة أحداث عدن، وتجاوب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، أكدت متانة العلاقات السعودية – الإماراتية، واتفاق قيادتها على الحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

وأوضح السفير آل جابر عبر حسابه في «تويتر» اليوم السبت ، أن الجهود التي اتخذت من كافة الأطراف لمعالجة أحداث عدن أبرزت وحدة الصف في مواجهة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران العدو الحقيقي لليمن، وأكدت اتفاق الجميع على أن اليمن لن تكون جزءاً من ولاية الفقيه في إيران».

وقال: «تثمن المملكة الدور الفعال للأشقاء في الإمارات وجهودهم المستمرة لمعالجة أحداث عدن الأخيرة وتلافي آثارها، في إطار جهود التحالف لدعم الحكومة الشرعية في اليمن لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واستعادة الأمن والاستقرار».