السديس يستنكر بأشد العبارات الهجوم الجبان لأحد معامل الغاز بالمملكة

البلاد : متابعات

استنكر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الهجوم الإرهابي لأحد معامل الغاز في حقل الشيبة.

وشدد معالي الرئيس العام على أن هذه الأعمال الإرهابية والأفعال الشنيعة تؤكد النوايا الدفينة لهذه الشرذمة الباغية في تنفيذ مخطط تآمري على هذه البلاد المباركة وغيرها من بلاد المسلمين غير مبالين بحدود الله ومصالح الإسلام والمسلمين وضربا بعرض الحائط لكل العهود والمواثيق الدولية التي تجرم تلك الأفعال المشينة.

واختتم معاليه بالدعاء لله – عز وجل – بأن يحفظ بلادنا بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه، وزادها الله أمناً وإيمانا وسلاماً واستقرارا، وجعلها سخاءً رخاءً، وحفظ عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها وسائر بلاد المسلمين, كما دعا معاليه أن يوفق الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – لخدمة الإسلام والمسلمين والبقاع المقدسة وأن ينصر جنودنا ورجال أمننا بنصره المؤزر إنه قوي عزيز.