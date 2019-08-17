الجبير: استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن اتفاق السودان اللبنة الأولى التي سوف تسهم في بناء دولة متمكنة أمنياً واقتصادياً، وأنه سوف يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

وأكد الجبير عبر حسابه على موقع “تويتر” ، أن المملكة كانت ومازالت مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره ومساهمتها الفاعلة في التوصل لاتفاق الشراكة الموقعة بين الاطراف السودانية ودعمها الجهود التي قادتها دولة أثيوبيا الفيدرالية والاتحاد الأفريقي امتداداً لهذا النهج، وأن المملكة تتطلع أن يعمل السودانيين على تحصين اتفاق الشراكة المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير بما يكفي السودان شر التدخلات الخارجية التي تستهدف استقراره.