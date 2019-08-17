أرامكو تستأنف تشغيل مصفاة ماليزية

كوالالمبور – رويترز

استأنفت أرامكو السعودية وبتروناس الماليزية، العمل في وحدة تقطير الخام ضمن مشروع بنجيرانج للتكرير والبتروكيماويات المشترك بينهما.

وقالت مصادر إنه تم تزويد الوحدة بالنفط الخام خلال الأسبوع الحالي.

وتم وقف المصفاة عن التشغيل التجريبي في إبريل الماضي، لإجراء فحوصات تتعلق بالسلامة، عقب نشوب حريق في وحدة لإزالة الكبريت، وتوقعت مصادر في وقت سابق، استئناف العمل في وحدة لتقطير الخام في يوليو الماضي.

يعد مشروع بنجيرانج للتكرير جزءًا من مجمع بنجيرانج المتكامل التابع لبتروناس البالغة قيمته 27 مليار دولار، ويتكون من مصفاة طاقتها 300 ألف برميل يوميًّا ومجمع للبتروكيمياويات بطاقة إنتاجية 7.7 مليون طن سنويًّا، ويقع في ولاية جوهور بجنوب ماليزيا.

وكانت ارامكو السعودية وشركة النفط الحكومية الماليزية بتروناس ، بدأتا العمليات في وحدتهما الجديدة لتكسير النفتا البالغة طاقتها 1.2 مليون طن سنويًّا، مضيفةً أنه جرى استيراد النافتا خلال شهر يونيو خصيصًا لوحدة التكسير التي بدأت العمل في الفترة الأخيرة.

وتعد وحدة التكسير جزءًا من المشروع المشترك لتكرير النفط والبتروكيمياويات البالغة قيمته 2.7 مليار دولار، الذي يُعرف باسم مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيمياويات (رابيد)، في بنجيرانج بولاية جوهور في جنوب ماليزيا.

من جهة ثانية وعلى صعيد الأسواق العالمية للخام ، ارتفعت أسعار النفط ما يزيد عن 2% الجمعة، متعافية من انخفاضات سجلتها على مدى يومين بعد أن أظهرت بيانات زيادة مبيعات التجزئة الأميركية، ما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع خام برنت 2% إلى 59.48 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 2.1% الخميس و3% في اليوم السابق ، فيما زاد الخام الأميركي أيضا 2% إلى 55.60 دولار للبرميل بعد أن تراجع 1.4% و3.3% خلال يومين على التوالي.