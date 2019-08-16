158 ألف مقعد طاقة قطار الحرمين خلال الموسم

جدة – البلاد

يشهد قطار الحرمين كثافة تشغيلية عالية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ، في تجربة هي الأولى لموسم الحج الحالي، عبر جدول رحلات منذ الثامنة صباحاً حتى قُبيل منتصف الليل يومياً ، وخصصت قطارات مزدوجة لاستيعاب الطلب المتزايد حيث يتم ربط قطارين بالرحلة الواحدة.

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة بقطار الحرمين السريع المهندس ريان الحربي، أن جدول الرحلات يتضمن 192 رحلة تديرها الكفاءات الوطنية الشابة العاملة في المشروع ، وتبلغ سعة كل قطار 417 مقعداً ليصبح إجمالي عدد المقاعد 834 مقعداً في الرحلة الواحدة بما يتجاوز سعة 20 حافلة كبيرة، بمعنى أنه من خلال كل رحلة بالقطار يتم إزاحة 20 حافلة من الطرق بما يرفع مستوى سلامة الحجاج والمعتمرين والزوار.

وأوضح الحربي أن عدد المسافرين الذين استفادوا من خدمات النقل بالقطار خلال هذا الموسم وفي الاتجاهين تنامى بفضل الله أولًا، ثم بما خُصص للتشغيل من طاقة استيعابية تجاوزت 158 ألف مقعد أثناء الموسم بين جميع المحطات، ومعها تمكن قطار الحرمين من نقل أكثر من 50 ألف حاج من مختلف دول العالم، إلى جانب استيعاب الطلب المتنامي على نقل المسافرين لقضاء إجازة عيد الأضحى بين مكة وجدة والمدينة خلال الموسم.

وطبقا لمدير عام التشغيل والصيانة ستتضاعف الخطط التشغيلية لموسم الحج القادم 1441هـ مع تدشين المحطة الخامسة لقطار الحرمين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث سيتمكن الحجاج القادمين إلى جدة عبر الرحلات الداخلية والدولية من الانتقال فوراً إلى مكة المكرمة من خلال المحطة الجديدة.

وأفاد أن المحطة تمتاز باتصالها بالمطار تسهيلًا لخدمة الحجاج وزوار الحرمين وتيسير استقبال القادمين منهم جواً والمغادرين، كما تضم المحطة 6 مسارات للقطار وتستوعب المحطة وصول أكثر من 1000 مسافر في الساعة، كما تستوعب أكثر من 1000 مغادر من المحطة خلال الساعة الواحدة.