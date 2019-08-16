خاص البلاد – نيفين عباس

روستو اللحم أو اللحم البارد من الأطباق التى تعطيها ربة المنزل أولوية خاصة فى العزائم والمناسبات، لأنه يقدم بشكل راقى بالإضافة لسهولة تناوله وتحضيره

نقدم لكِ طريقة عمل روستو اللحم المحشى بالثوم لتزينى سفرتك فى العيد بأشهى الأطباق

المقادير اللازمة لعمل روستو اللحم المحشى بالثوم

عرق لحم روزبيف وزن 2 كيلو

فصوص ثوم

فلفل إسود حب

طحين

زيت

ورق غار

ماء

طريقة عمل روستو اللحم المحشى بالثوم

فى البداية قومى بربط اللحم بواسطة خيل الدوبارة أو يمكن طلب ذلك من المختص ببيع اللحوم لديكِ

بواسطة سكين، قومى بعمل شقوق داخل اللحم

ثم إحشى اللحم بفصوص الثوم وحبوب الفلفل الإسود

إغمسى اللحم فى الطحين

ثم قومى بتحميره حتى يصبح ذهبى من كل الجوانب

فى تلك الأثناء، ضعى الماء وورق الغار فى قدر على النار حتى يغلى

بعد أن يصبح اللحم ذهبى اللون، ضعى اللحم للماء شرط أن يكون وصل لدرجة الغليان

يترك عرق اللحم على نار متوسطة حتى تمام النضج

ويمكن إختباره بوضع شوكة داخل اللحم فإذا خرجت عصارة حمراء اللون تعنى أن اللحم لم ينضج بعد، أما إذا خرجت عصارة شفافة فهذا يعنى أنه أصبح جاهز للرفع من النار

إرفعى عرق اللحم من القدر، وضعيه جانباً مغطى حتى يبرد تماماً

بواسطة سكين حاد، قومى بتقطيع اللحم شرائح دائرية رفيعة

ثم يرص فى طبق التقديم ويقدم بعد أن يرش بالملح والفلفل

يقدم بارد