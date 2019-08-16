وزارة الإعلام تكرم المرور

جدة – واس

كرم وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، تقديرا لجهود الإدارة العامة للمرور في تسهيل تنقل ضيوف وزارة الإعلام من الإعلاميين في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.

وقد تسلم مدير الإدارة العامة للمرور بجدة قائد مرور مزدلفة العميد سليمان بن معيوض الجميعي درع التكريم نيابة عن مدير الإدارة العامة للمرور من وزير الإعلام خلال الحفل الختامي لأعمال موسم حج 1440هـ، الذي أقامته وزارة الإعلام على شرف ضيوفها من الإعلاميين الذين يمثلون وسائل إعلام عربية وإسلامية وعالمية.