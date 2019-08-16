الدولية

واشنطن تمنع دخول رئيس المخابرات السودانية السابق

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو الحجة / 1440 هـ      16 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن ــ وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الامريكية منع رئيس جهاز المخابرات السودانية السابق صلاح قوش وأفراد أسرته من دخول البلاد، بسبب خروقات لحقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن الولايات المتحدة منعت رئيس المخابرات السودانية السابق صلاح قوش وعائلته من دخول أراضيها، بسبب تورطه في قضايا فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في السودان.

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن واشنطن تواصل العمل على محاسبة المتورطين في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وتابع بومبيو القول: إنه يدعم المطلب الشعبي في السودان بحكومة انتقالية مدنية تختلف عن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وخصوصًا فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان التي انتهكها نظام البشير وأفراده مثل قوش وغيره، على حد تعبير بومبيو.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *