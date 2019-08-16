مركز الملك سلمان يوزع لحوم الأضاحي في باكستان

إسلام آباد – المهرة- واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع “توزيع لحوم الأضاحي” لعام 1440هـ في جمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى ذبح 104 أضاحي من البقر و250 أضحية من الغنم، وتوزيع 5,472 حصة من اللحوم على الأسر المحتاجة والفقيرة والأرامل والأيتام في منطقة جارسدة، استفاد منها 5,472 عائلة بواقع 38,304 أفراد، وذلك بهدف إدخال الفرحة و البهجة و البسمة على آلاف العائلات هناك في أيام عيد الأضحى المبارك والعمل على تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والترابط بين أبناء الأمة.

من جهة أخرى قام المركز خلال شهر ذي القعدة الماضي بتسليم مستشفى الغيضة المركزي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة مجموعة من الأدوية والأدوات الطبية استفاد منها 50,340 فردًا بشكل مباشر و159,000 فرد بشكل غير مباشر.

كما قام المركز بتقديم خدمات الترصد والتنسيق والعلاج والوقاية والتشخيص لوباء الكوليرا استفاد منها 150,000شخص في المهرة و كافة المحافظات اليمنية.

وفي قطاع المياه والإصحاح البيئي عمل المركز على توفير المياه الصالحة للشرب وللاستخدام اليومي، والتثقيف الصحي، وحقائب النظافة الشخصية، والتدريب للمتطوعين والكادر المهني، وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، استفاد منها 150,000 شخص في المهرة و عموم المحافظات اليمنية.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في كافة محافظاته.