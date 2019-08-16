شرطة الرياض توضح حقيقة التعدي بالأسلحة البيضاء على وافد بالخرج

الرياض : البلاد

أصدرت شرطة الرياض بياناً حول مقطع الفيديو الذي تم تداوله خلال اليومين الماضيين، والذي يظهر تعدّي شابين بالأسلحة البيضاء على وافدٍ يعمل بمحلٍ للتموينات بمحافظة الخرج، مؤكداً أنه لم يكن حادِثة سطو، وإنما بسبب خلاف بين الشابين والمجني عليه.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض بأن الأجهزة الأمنية باشرت القضية صباح الثلاثاء الماضي، واتضح من إجراءات الضبط الجنائي أن اعتداء الجانيين على المجني عليه جاء إثر خلاف بينهم ونتج عنه تعرض المجني عليه لإصابات بسيطة.

وأضاف أن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن كشف هوية الجانيين والقبض عليهما، وهما مواطِنَين في العقد الثاني من العمر، حيث أقرّا بذلك، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.