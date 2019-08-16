نرمين عباس

طيلة نصف عام يستخدم طائر بني صغير في أقصى جزر غالاباغوس الشمالية منقاره الحاد لالتقاط البذور والرحيق والحشرات

ولكن عندما يجف المناخ فإنه يشرب الدم!!

إنه طائر الفينش مصاص الدماء، هو طائر ثنائي الشكل صغير الحجم من الأنواع المحلية في جزر غالاباغوس

يتميز بشكل أسود للذكور ولون رمادي مع شرائط بنية للإناث ومنقار حاد

يعتبر هذا الطائر من أشهر أنواع الطيور شراسة إذ يتغذي علي شرب دماء الطيور الأخري مهاجماً إياهم مستخدماً منقاره الحاد

بالإضافة لتغذيتها علي البيض الذي تضعه الطيور الأخري مباشرة، حيث يقوم بدحرجة البيضة فور وضعها عن طريق دفعه للبيض بقدمه حتي الصخور لتنكسر ثم تناولها

شرب الدم هو نظام غذائي غير عادي بالنسبة لطائر فينش مصاص الدماء، وأظهرت الأبحاث أن عصافير مصاص الدماء فينش طورت بكتيريا متخصصة في أحشاءها للمساعدة في الهضم!

والأكثر إثارة للدهشة هو أن بعض هذه البكتيريا تشبه تلك الموجودة في الخفافيش في أمريكا الوسطى والجنوبية!