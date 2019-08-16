الثقافية متابعات

بالرغم من جماله

بالصور .. طائر يعيش على شرب الدم

نرمين عباسaccess_time14 / ذو الحجة / 1440 هـ      16 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

طيلة نصف عام يستخدم طائر بني صغير في أقصى جزر غالاباغوس الشمالية منقاره الحاد لالتقاط البذور والرحيق والحشرات

ولكن عندما يجف المناخ فإنه يشرب الدم!!

إنه طائر الفينش مصاص الدماء، هو طائر ثنائي الشكل صغير الحجم من الأنواع المحلية في جزر غالاباغوس

يتميز بشكل أسود للذكور ولون رمادي مع شرائط بنية للإناث ومنقار حاد

يعتبر هذا الطائر من أشهر أنواع الطيور شراسة إذ يتغذي علي شرب دماء الطيور الأخري مهاجماً إياهم مستخدماً منقاره الحاد

بالإضافة لتغذيتها علي البيض الذي تضعه الطيور الأخري مباشرة، حيث يقوم بدحرجة البيضة فور وضعها عن طريق دفعه للبيض بقدمه حتي الصخور لتنكسر ثم تناولها

شرب الدم هو نظام غذائي غير عادي بالنسبة لطائر فينش مصاص الدماء، وأظهرت الأبحاث أن عصافير مصاص الدماء فينش طورت بكتيريا متخصصة في أحشاءها للمساعدة في الهضم!

والأكثر إثارة للدهشة هو أن بعض هذه البكتيريا تشبه تلك الموجودة في الخفافيش في أمريكا الوسطى والجنوبية!

نرمين عباس

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *