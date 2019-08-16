النفط يرتفع 2% مع انحسار مخاوف الركود

البلاد : متابعات

ارتفعت أسعار النفط ما يزيد عن اثنين بالمئة اليوم الجمعة، متعافية من انخفاضات سجلتها على مدى يومين بعد أن أظهرت بيانات زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية مما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم.

وبحلول الساعة 09:24 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 2 بالمئة إلى 59.48 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 2.1 بالمئة أمس الخميس وثلاثة بالمئة في اليوم السابق، وزاد الخام الأمريكي أيضا اثنين بالمئة إلى 55.60 دولار للبرميل بعد أن تراجع 1.4 بالمئة في الجلسة السابقة و3.3 بالمئة يوم الأربعاء.