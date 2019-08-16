الإقتصاد

النفط يرتفع 2% مع انحسار مخاوف الركود

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو الحجة / 1440 هـ      16 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

ارتفعت أسعار النفط ما يزيد عن اثنين بالمئة اليوم الجمعة، متعافية من انخفاضات سجلتها على مدى يومين بعد أن أظهرت بيانات زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية مما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم.

وبحلول الساعة 09:24 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 2 بالمئة إلى 59.48 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 2.1 بالمئة أمس الخميس وثلاثة بالمئة في اليوم السابق، وزاد الخام الأمريكي أيضا اثنين بالمئة إلى 55.60 دولار للبرميل بعد أن تراجع 1.4 بالمئة في الجلسة السابقة و3.3 بالمئة يوم الأربعاء.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *