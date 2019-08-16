التفاح والشاي.. وجبة يومية تحميك من «الموت المفاجئ»!

التفاح والشاي، هذه الوجبة الغريبة غير المتوافقة ربما تطيل عمرك وتحميك من جميع الأمراض، وفق ما أثبتت دراسة حديثة.

الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب بجامعة إديث كوان الأسترالية، ونشروا نتائجها، في دورية Nature Communications العلمية.

وتوصلت الدراسة، بحسب “سكاي نيوز”، إلى ما تبدو وأنها طريقة سحرية لإطالة العمر، تتمثل في تناول التفاح والشاي بصفة يومية، لمواجهة خطر الموت المفاجئ.

الدراسة الأسترالية تشير إلى مزيج مختلف يجمع بين التفاح والشاي، ويحقق نفس الفائدة المطلوبة المتعلقة بمواجهة خطر الموت المفاجئ.

الدراسة التابعة لكلية العلوم الطبية بجامعة إديث كوان في أستراليا، أكدت أن تناول الأكلات والمشروبات المزودة بمركبات الفلافونيد بصفة مستمرة، يقلل من فرص المعاناة من الأمراض السرطانية، أو الإصابة بالأزمات القلبية.

الأمر يشير لدور التفاح والشاي في إطالة العمر ومواجهة خطر الموت المفاجئ، نظرا لأنهما متخمان بمركبات الفلافونيد.

احتاج الباحثون من الجامعة الأسترالية لجهود طويلة، من أجل الوقوف على النتائج المكتشفة حديثا، حيث اعتمدوا على بيانات تخص نحو 53 ألف مواطن دانماركي، تم جمعها على مدار 23 سنة.

فيما توصل من خلالها الباحث وراء الدراسة، الطبيب نيكولا بوندونو، إلى الدور الفعال للأكلات والمشروبات المتخمة بالفلافونيد، مثل التفاح والشاي، في وقاية المشاركين بالدراسة من أمراض قاتلة، وخاصة بالنسبة لهؤلاء ممن يحوم الخطر حولهم بسبب اعتياد التدخين.

يقول نيكولا بوندونو: “تتمتع نتائج تلك الدراسة بأهمية شديدة، وبخاصة لمن يواجهوا مخاطر الإصابة بأمراض مقلقة، بسبب اعتياد التدخين أو شرب الكحوليات لأكثر من مرة على مدار اليوم، إلا أن تلك الفائدة يجب ألا تدفع المدخنين إلى الاطمئنان، حيث يظل التخلي عن تلك العادة السيئة وغيرها من العادات المضرة، هو الخيار الأكثر ضمانا لحماية الصحة”.

يرى الباحث وراء الدراسة الأخيرة أن الكمية المطلوبة يوميا من الفلافونيد تصل إلى 500 مج، مع الإشارة إلى أهمية المزج بين أكلات ومشروبات مختلفة تحتوي على هذه المركبات.

وقال: ينصح يوميا بشرب كوب من الشاي، مع تناول تفاحة واحدة، ثمرة من البرتقال، 100 جرام من التوت ومثلهم من البروكلي، حتى يحصل الجسم على نسب مهمة من تلك المركبات، التي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض، وتؤدي إلى إطالة العمر”.