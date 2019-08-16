أرامكو تنثر البهجة على وجوه الأيتام وذوي الاحتياجات

جدة- ياسر بن يوسف

كشفت أرامكو السعودية بجدة، أسرار وعجائب المخلوقات البحرية على شاطئ البحر الأحمر بجدة لنحو ١٠٠ من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، ورسمت الابتسامة على وجوههم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، عبر برنامج ترفيهي نظمته بالتعاون مع مركزي التأهيل الشامل للذكور والأناث بجدة في منتجع فقية أكواريوم على كورنيش جدة.

وكان في أستقبالهم الاستاذ سامي بن عبدالرحيم ساعاتي وكيل مدير الشؤون الحكومية في أرامكو السعودية في جدة.

وابتهج المشاركون بالأجواء الجميلة في العيد، وتفاعلوا مع مشروع أسرار وعجائب المخلوقات البحرية وعروض الدلافين، وأستمتعوا بمشاهدة المتحف المائي وأطلعوا على الكائنات البحرية الموزعة في المنتجع، كما شاهدوا قسم أسماك القرش، وخاضوا مجموعة من المغامرات المثيرة التي جمعت بين التشويق والإثارة في جو من المرح والفرحة.

وشاهد الجميع استعراضات الدلافين وأسود البحر وغيرها من الكائنات البحرية، ومنطقة الحوض المفتوح التي تتيح التفاعل مع الأحياء البحرية عن قرب والتعرف بشكل مباشر على الكثير من طبيعتها ومميزاتها.

وفي الختام، قام سامي ساعاتي بتوزيع الهدايا، والتقطت الصور الجماعية بهذه المناسبة.

وثمن مدير مركز التاهيل الشامل للذكور بجدة بالإنابة منير اسكندراني جهود أرامكو السعودية ومبادراتها الاجتماعية في رسم البسمة على وجوه مقيمي المركز، وبعثت برسائل توعوية في رحلة جمعت بين الترفيه والمتعة والثقافة، مشيرا إلى أن أرامكو السعودية تجسد بجلاء روح المواطنة التي تنتهجها الشركة في برامجها المختلفة ودمج ذوي الإحتياجات الخاصة والأيتام مع المجتمع.