آخر خدمات العلم.. هذا النوع من الملابس يهزم رائحة جسمك الكريهة!

في آخر إسهامات العلم لدعم رفاهية البشر، ابتكرت باحثة نوع من الملابس يمنع انبعاث روائح من جسم مرتديه.

المصممة روزي برودهيد، قدمت قطعة ملابس “سكين 2” تشبه لباس البحر بلون رمادي فاتح وأكمام.

القطعة تحتوي على بكتيريا مفيدة تقلل الروائح، التي تفوح من الجسم، وفقا لـ”سكاي نيوز”.

فالعرق، وفق الباحثة ليس هو ما يسبب انبعاث روائح الجسد وإنما البكتيريا.

لذا تم إدخال بكتيريا نافعة في القماش بما يتيح وجود كائنات دقيقة مفيدة تساعد في تقليل الروائح المنبعثة

وأضافت روزي، أن هذا التغير في الكائنات الدقيقة مرتبط بالحد من الرائحة المنبعثة من الجسم ويشجع على تجدد الخلايا وهو مفيد حقا لمناعة الجلد.

ويأتي ذلك الابتكار في إطار دراسات عليا بجامعة سنترال سانت مارتينز للفنون في لندن، حيث تعاونت برودهيد مع البلجيكي كريس كاليفيرت، وهو عالم أحياء دقيقة بجامعة خنت، لصنع (سكين 2).

فيما أمدها الأخير بالبكتيريا النافعة، والموجودة عادة على الجلد وقام أيضا بأبحاث مكثفة عن أسباب الروائح التي تنبعث من الجسد.

وينوي كلاهما طرح (سكين 2) للبيع، كما تأمل برودهيد في تصميم مجموعة ملابس رياضية باستخدام نفس التقنية.