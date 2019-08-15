للأمهات.. نصائح للحفاظ على نظافة ملابس طفلك

إن إجبار الطفل على الاعتناء بنظافة ملابسه يعتبر أمراً صعباً، وغير مرغوب فيه من الناحية التربوية؛ لذا كان من الأفضل المحافظة على نظافة ملابس الطفل بإتباع الطرق الصحيحة السهلة في الغسيل،وإليك بعض التعليمات:

استعملي أنواعاً جيدة من الصابون الأبيض الخفيف، وهو الذي يكون خالياً من المواد القلوية؛ لأن استعمال الصابون القلوي القوي يتطلب عناية كبيرة عند الشطف؛ للتخلص كلياً مما قد يعلق منه بالملابس، وإلا أدى إلى حدوث حساسية والتهابات في جلد الطفل.

عندما تتطلب بعض ملابس الأطفال، كالحضائن وغيرها، الغليان فاعملي أولاً على غسلها جيداً قبل ذلك.

ملابس الأطفال لا تحتاج إلى (تجويت)، وإذا رغبت في تبييضها فاعملي عوضاً عن ذلك على تجفيفها بأشعة الشمس

تجنبي تنشية ملابس الأطفال؛ لأن النشا يجعلها متخشبة القوام، واكتفي بكيها وهي لا تزال رطبة؛ لكي تضفي على مظهرها رونقاً وبهاء.

حضائن الأطفال لا تحتاج إلى كي بل يكتفي بتعديلها باليد بعد الجفاف مباشرة، ثم تطوي بالشكل المطلوب؛ لكي تكون جاهزة عند الحاجة.

تجنبي ترك ملابس الأطفال المبتلة فترة طويلة في كيس أو سلة؛ لئلا تتعرض للعفونة

يفضل غسل ملابس الطفل في الحال إن أمكن؛ حتى لا تمتص الأوساخ فيصعب تنظيفها بعدئذ

وللمحافظة على سلامة ونظافة ملابس طفلك صيفاً وشتاءً وبقائها جديدة ينصحك الخبراء بمراعاة الآتي:

– يجب غسل الملابس المطبوعة مقلوبة بماء بارد؛ لضمان عدم اختلاط الألوان والرسوم

عدم تعريض الملابس المطبوعة أو القطنية للعصر بالالتواء بل بالضغط أو التجفيف بالمجفف

إذا كانت الملابس قطنية بنسبة 100% فينبغي اختيارها أكبر قليلاً؛ لأنها ستنكمش بعد الغسيل

– لا تستخدمي المبيضات مع ملابس طفلك الملونة نهائياً

عند استخدام المكواة في فرد الملابس، استخدميها في كي الملابس على ظهرها

استخدمي معطراً ومنعماً للملابس؛ ليعطيها رائحة طيبة وملمساً ناعماً.

تجنبي تعرض الملابس لأشعة الشمس مباشرة، وخصوصاً الملابس الداكنة، واجعلي تعريضها للشمس وهي مقلوبة على الظهر