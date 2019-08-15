مسابقة لجمال الماعز بأوكرانيا

جدة ــ وكالات

للسنة الرابعة تحتضن بلدة كوزوفا الأوكرانية، مسابقة لملكة جمال الماعز التي يشارك فيها العديد من أصحاب مزارع تربية الماعز، وبلدة كوزوفا التي تعني “بلدة الماعز،” يفتتن أهلها بحيواناتهم إلى درجة كبيرة، حتى أنهم يقيمون لها مسابقات لتتويجهم بلقب ملكة جمال الماعز، حيث تتزين الماعز بفساتين مشرقة، وقمصان مطرزة، وتنانير وتيجان من الزهور، وحتى أن واحدة ارتدت زي عروس

وتنظم السلطات المحلية مهرجان كوزا فيست كل عام، حيث يتداعى له أصحاب الماعز من كل مكان، ويدخل العديد من الماعز في المنافسة، البعض لأول مرة، والبعض الآخر يعود للتنافس على لقب ملكة الجمال.

وفي بداية العرض يجتمع الأطفال في الساحة للترحيب بالزوار، أما في النهاية يتم اختيار الأجمل بين الماعز، وتنال الفائزة الزهور كتاج على رأسها، وينال صاحب الماعز 1000 هريفنياس أي نحو 40 دولارًا، وكانت الفائزة هذا العام، مارتا، البالغة من العمر سنة واحدة.