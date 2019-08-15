لكل فتاة أنيقة ..نصائح للحصول على رائحة مميزة في فصل الصيف

مع ارتفاع درجة حرارة الجو في الصيف، تواجه معظم السيدات مشكلة رائحة العرق الزائدة، التي قد تسبب احراجا خاصة مع جو المرح والتجمعات الصيفية، ولتجنب هذه المشلكه تماما والتمتع برائحة جذابة طول الوقت، عليك اتباع هذه الخطوات البسيطة:

استخدمي العطر على بطانة ملابسك

تتميز الاقشمه بانها تحتفظ برائحه العطر لفتره طويله. انثري عطرك المفضل علي الملابس من الداخل او علي بطانه ملابسك ومع ارتفاع درجه حراره الجسم ستلاحظين بان رائحه العطر تفوح بشكل اكبر، وتجنبي نثر العطر علي الملابس من الخارج حتي لا يصبغها او يكون بقعا عليها، الا في حاله ان كان العطر خاليا من الالوان.

استخدمي العطر على شعرك



ضعي العطر علي شعرك هو نظيف او علي الفرشاه التي تستخدمينها في التسريح، فالشعر النظيف يحتفظ برائحه العطر جيدا ومع كل حركه لشعرك ستلاحظين انه يتطاير في اجزاء المكان الذي تتواجدين به. ولكن في حاله ان كان شعرك غير نظيف، تجنبي نثر العطر عليه لان الزيوت الموجوده بشعرك قد تسبب تغيير رائحه العطر وافسادها.

ضعي العطر على المناطق الساخنة من الجسم



احرصي علي وضع العطر علي المناطق التي تتسم بحراره عاليه في الجسم، مثل الاماكن التي توجد بها مواضع النبض ( خلف الركبه وعند ثنيه المرفقين وعلي معصم اليد وخلف الاذن. فكما قلنا مسبقا، الحراره العالية ترفع من رائحه العطر. يفضل ايضا نثر العطر علي الاماكن التي يزداد بها معدل العرق مثل علي حدود الشعر والمنطقه الواقعه بين الثديين لكن تجنبي نثر العطر اسفل الابط لان البشره تكون حساسه للغاية.

انثري العطر على رقبتك



منطقه الرقبه من المناطق التي تزداد عندها الحراره والنبض ايضا، وينصح بنثر العطر عليها للاستمتاع برائحه جذابه منعشه، لكن يفضل الامتناع عن ذلك في فصل الصيف، حيث تكون هذه المنطقه جافه، فيما عدا ذلك فيمكنك وضعه علي جوانب الحلق واسفل الاذن قليلا.

ضعي العطر فى شكل طبقات



نثر كميه كبيره من العطر علي بشرتك، لن يجعله يدوم اكثر، فرائحته ستكون قويه ومركزه في البدايه لكنها ستنتهي بمرور الوقت. لذا فان افضل طريقه للاستمتاع برائحه جميله جذابه دائمه هو وضع العطر في شكل طبقات، اي استخدام ملحقات العطر الكامله التي تشمل الكريم المرطب ولوشن الجسم والميست” mist” وماء التواليت. ابدئي بالاستحمام بغسول الجسم ثم ضعي لوشن الجسم ثم انثري العطر علي المناطق المذكوره سابقا، بهذه الطريقه ستضمين ان تبقي رائحتك طيبه ومتالقه كل يوم.

اختاري العطر المناسب لرائحة جسمك

قبل كل شئ، احرصي علي شراء العطر الذي تتناسب رائحته مع رائحه جسمك بحيث يندمج العطر جيدا مع رائحتك ويكون جزءا منك ولابد من تجربه العطر علي معصمك قبل شرائه ولا تكتفي بالاعتماد علي حاسه الشم فقط، حتي لا تفاجئي بعد شرائه انه غير مناسب لطبيعتك وحراره جسمك، ويكون قد فات اوان استبداله.

تغلبي على رائحة العرق



أفضل الطرق للتغلب على رائحة العرق السيئة فى فصل الصيف هى التخلص أولا بأول من الشعر الزائد والامتناع عن تناول الاطعمة والمشروبات ذات الرائحة النفاذة كالمخللات والقهوة والحلبة والبهارات وكثرة شرب الماء الطبيعي والعصائر الطبيعية وينصح بغسل منطقة أسفل الإبط خلال الاستحمام بصابون مضاد للبكتيريا أو يتكون من الجلسرين بنسبة 100%، كذلك يفصل ارتداء الملابس القطنية التى تمتص العرق أولا بأول وتجنب الملابس الصناعية أو الشديدة الضيق.