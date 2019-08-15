كيف تعرف أنك مصاب بنقص فيتامين”ب 12″ وطرق الوقاية

يعد فيتامين “ب 12” من أهم الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، ومن أهم وظائفه مقاومة الشعور بالإرهاق وإنتاج حمض “دي إن إيه”، ونقصه يمكن أن يؤدي لكثير من المشكلات منها الإصابة بالأنيميا والاضطراب ومشكلات في الذاكرة، وعلى الرغم من صعوبة الكشف عن أعراض نقص هذا الفيتامين في الأوقات العادية، غير أنه من المهم للغاية اكتشاف نقصه مبكرا.

وقال خبير التغذية جينى بودنهام، إن أول أعراض نقص فيتامين “ب 12” تتمثل في وجود مرارة في اللسان عند البلع، ووغز في الذراعين والساقين، والإحساس بالخمول.

يذكر أن فيتامين “ب 12” يوجد فى اللحوم والمنتجات الحيوانية، وهو ما يكشف سبب معاناة الأفراد الذين لا يأكلون اللحوم.

كيفية تصنيع فيتامين “ب12” داخل الجسم :



تقوم البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي بتصنيع الفيتامين ب12، ولكن لا يتم امتصاص هذا الفيتامين الذي يُصنع بهذه الطريقة، ويجب الحصول على كامل احتياجاته من المصادر الغذائية، ويتميز فيتامين B12 عن غيره من الفيتامينات بانحصار وجوده في الأطعمة الحيوانيّة، لذلك يحصل الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الحيوانيّة ببساطة على احتياجاتهم اليوميّة منه، أما الأغذية النباتية التي قد تحتوي على الفيتامين ب12 فهي تحصل عليه إما بالتلوث أو بالنشاط البكتيري أو بالتدعيم، وفيما يأتي المصادر الغنية به: اللّحوم الحمراء. لحوم الكبد والكلى. السّمك. الدّواجن. الحليب. البيض. الجبن.

