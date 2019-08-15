كاتب صحفي: المملكة بذلت جهود جبارة لراحة ضيوف الرحمن

البلاد : متابعات

أشاد الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير بوابة روز اليوسف الإخبارية، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بجهود المملكة العربية السعودية، في خدمة ضيوف الرحمن هذا العام ١٤٤٠ هـ.

وقال عبدالمجيد، إن التقنيات الحديثة التي أدخلتها المملكة، مكنت الحجيج من التسجيل الإلكتروني والحصول على التأشيرات إلكترونيًا، وكذلك استلامها، سهل كثيرًا على راغبي الحج الذين كان يضطرون أو ممثليهم من شركات من التزاحم في السفارات بعواصم العالم للحصول على التأشيرات.

وأضاف عبدالمجيد، من الإيجابيات التطوير الواضح في مشعر منى الذي شهد تنظيم دقيق، للطرقات لرمي الجمرات ذهابًا وإيابًا بما يحول دون حودث ازمات ويمنع فرص التدافع بما يسر على الحجيج وضمن سلامتهم.

وأشار عبدالمجيد إلى، أن هناك ابلكيشن طبق للمرة الأولى «ترجملي»، يمكن الحاج من قراءة اللوحات الإرشادية ب ١١ لغة بدون الحاجة للإنترنت وهو ما يسهل على الإدلاء للمجموعات التي لا تتحدث العربية من قراءة الإرشادات ومعرفة مواقع تواجدهم، وإن كان عدد كبير من كبار السن وغيرهم لم يستفيدوا منه إلا أنه يمكن لمرشديهم من الاستفادة منه.

ووجه عبدالمجيد التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح تنظيم موسم الحج هذا العام.

ونوه عبدالمجيد إلى أنه لاحظ الجهد الكبير المبذول من مختلف وزارات المملكة، التي عملت في منظومة متكاملة، مؤكدًا على أن تلك المنظومة بدأت بوزارة الخارجية التي استحدثت الأسلوب الإلكتروني، ومرورًا بالخدمة في مطارات المملكة، وكذا جهود الأجهزة الأمنية الشرطية، وجهود وزارة الصحة التي قدمت خدمات جليله لضيوف الرحمن.

وضرب عبدالمجيد مثلًا بتنظيم وزارة الصحة لقافلة طبية قامت بنقل قرابة ٣٠٠ حاج وحاجة من المنومين الذين اجريت لهم عمليات قلب مفتوح وقسطرة وغيرها من الجراحات قبل وقفة عرفات، وتم نقلهم بسيارات مجهزة ويرافقهم فرق طبية لصعيد عرفات ثم مستشفى منى لإتمام الحج، وما شهده المخيم من شاشات عرض لخطبة عرفات وتمكينهم من الاتصال المرئي بأسرهم.

واعرب عبدالمجيد عن أمنياته للمملكة العربية السعودية، بمزيد من التقدم والازدهار في خدمة ضيوف الرحمن، وأن ينعم عليها بالرخاء والأمن والسلام، وعلى مصر وسائر بلاد العرب والمسلمين.