فضيحة جديدة.. فيسبوك تتنصت على المحادثات الصوتية

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن Facebook وظفت لديها مئات من المتعاقدين من خارج الشركة للإستماع إلى المحادثات الصوتية لمستخدمي تطبيقmessenger بالإضافة إلى نسخ مقتطفات منها.
ولقد إعترفت فيسبوك بنسخ المحادثات، وهو ما تم الكشف عنه عن طريق مجموعة بلومبيرغ لأول مرة، وقال فى بيان ” إن الإستماع تم بإذن من المستخدمين، ومع ذلك فقد تم وقف هذه الممارسة”.
كما أضاف البيان “تماما مثل أبل وجوجل، أوقفنا المراجعة البشرية للصوت قبل أكثر من أسبوع”، وأن المتعاقدين من خارج الشركة كانوا يختبرون قدرة الذكاء الإصطناعي لفيسبوك على تفسير الرسائل، وأوضح التقرير ان المستخدمين الذين تأثروا هم الذين كانوا يستعملون تطبيق فيسبوك ماسنجر وأعطوا موافقة على نسخ محادثاتهم الصوتية.
وقالت بلومبيرغ إن المتعاقدين الذين عملوا فى هذا المشروع إنزعجوا من الإستماع الى المحادثات الخاصة التى لم يتم الكشف عن هويات أصحابها وكانت أحيانا تتضمن محتوى بذيئا، وأضافت أيضا ان المتعاقدين لم يتم إبلاغهم عن سبب نسخ محتوى المحادثات.
وقد أقرت كل من ابل وامازون وجوجل والشركات التى تعمل على مشاريع لأجهزة مساعدة صوتية بجمع المحادثات من أجل تحسين منتجاتهم.
ويذكر أن فيسبوك تم تغريمها 5 مليارات دولار من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الامريكية لإساءة إستخدام بيانات المستخدمين، ولقد أعطى إجابات حول ان التسجيلات الصوتية تتم من أجل الإعلانات أو جعل الصفحات أكثر جاذبية.