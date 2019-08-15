المدينة تستقبل وفود الزوار القادمين من مكة المكرمة

المدينة المنورة – خالد باحكم

تواصل وفود حجاج بيت الله الحرام الوصول إلي المدينة المنورة عبر قطار الحرمين والحافلات ، بعد أن منَّ الله عليهم بأداء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وبتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه ، تنفذ مختلف القطاعات الحكومية خططها التشغيلية في خدمة وراحة الزوار واستقبال وفود الحجاج القادمين من مكة المكرمة في الموسم الثاني للحج.

وقال رئيس المؤسسة الاهلية للادلاء بالمدينة المنورة حاتم بن جعفر بالي ، أن المؤسسة عبر مكاتب الخدمة الميدانية ومحطات الاستقبال تقوم باستقبال ضيوف الرحمن وفق الخطة التشغيلية التي اعدتها لموسم حج هذا العام ، مؤكدا أن رجال المؤسسسة الاهلية للادلاء مجندون لخدمة وراحة ضيوف الرحمن ، مؤكدا ان هذا النجاح تحقق بفضل من الله ثم بفضل الجهود التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمختلف القطاعات.