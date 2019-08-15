“الحرية والتغيير” ترشح عبدالله حمدوك لرئاسة حكومة السودان

الخرطوم : متابعات

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان ، ترشيح المسؤول الكبير السابق في الأمم المتحدة عبدالله حمدوك كأول رئيس وزراء في المرحلة الانتقالية التي ستستمر 39 شهرا.

ومن المقرر أن يتم اختيار الاقتصادي الذي استقال العام الفائت من منصبه كمدير تنفيذي للجنة الاقتصادية الاجتماعية الأفريقية، رسميا في اغسطس.

وجاء في بيان للتجمع على صحفته على فيسبوك “اتفقت هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير الخاصة بتشكيل السلطة الانتقالية المدنية المرتقبة على تولي الدكتور عبدالله حمدوك لمنصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر”. وتابع التجمع “سنقدم كل الدعم الممكن للدكتور حمدوك مع التأكيد على دورنا الرقابي خلال الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية الكاملة”.