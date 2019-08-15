“الإعلام” تكرم “المرور” لجهودها في تسهيل تنقلات ضيوف الوزارة بالحج

كرم معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، تقديرا لجهود الإدارة العامة للمرور في تسهيل تنقل ضيوف وزارة الإعلام من الإعلاميين في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.