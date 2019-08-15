أفقدت فتاة عينها.. تجنبي هذه الطريقة في التعامل مع الميكرويف!

طريقة استخدام الميكرويف قد تتسبب في فقدان متبعها لعينه أو احتراق وجهه، هذا هو ما كشفته تلك الواقعة مع الميكرويف بدقة.

فتاة بريطانية، بالفعل فقدت إحدى عينيها بسبب الاستخدام الخاطئ للميكروويف.

بينما كانت بيثاني روسر (22 عاما)، تعد وجبة الإفطار قبل أسبوع في منزلها، وفق ما ذكرت صحيفة بريطانية وقع الحادث.

بحسب “سكاى نيوز”، انفجرت بيضة في عين الفتاة، الثلاثاء الماضي، بعد أن أخرجتها من الميكروويف وبدأت في تفحصها للتأكد من نضجها.

وأحرقت البيضة الجانب الأيمن من وجه الفتاة وتسبب في فقدانها البصر في عينها اليمنى، وفقا لصحيفة “الصن” البريطانية.

وكانت روسر، وضعت البيض في غلاية وغمرته بالمياه ورشت عليه بعض الملح ثم أدخلته إلى الميكروويف لمدة 6 دقائق.

وذلك وفق تعليمات قرأتها عبر الإنترنت تشير إلى أن سلق البيض في الميكروويف بهذه الطريقة تكون آمنة.

لكن روسر لم تكن تتوقع الكارثة عندما أخرجت البيض من الميكروويف لكي يبرد قليلا، وذلك في التاسعة صباحا.

هذا لتنفجر البيضة في وجهها وتفقدها إحدى عيناها.