نائب أمير مكة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

مكة المكرمة : واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج هذا العام والذي تَحَقّق بتوفيق الله، ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من إمكاناتٍ وخدمات للتسهيل على ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم في يسر وطمأنينة.

وقال الأمير بدر بن سلطان في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين: “يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ بفضل من الله، ثم بتوجيهاتكم الدائمة وإشرافكم المباشر على كل ما من شأنه توفير أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن وتسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية للتسهيل على الحجيج ليؤدوا مناسكهم في أمن ويسر وطمأنينة”.

وأضاف سموه :” إن ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة في موسم حج هذا العام أثبت للعالم أجمع حرص قيادة هذه البلاد على تطوير منظومة الحج والإرتقاء بها عاماً تلو الآخر، وتقديم الأفضل لخدمة المقدسات وقاصديها” .

وختم نائب أمير منطقة مكة المكرمة بالقول ” اسأل الله أن يطيل في عمركم ويجعلكم ذخراً للأمتين العربية والإسلامية وأن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقراراها في ظل قيادتكم الحكيمة”.

وفي برقية تهنئة مماثلة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قال الأمير بدر بن سلطان: “يسرني ويشرفني أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ، والذي تحقق بفضل من الله ثم بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ يحفظه الله ــ وتوجيهاته المباشرة ومتابعة سموكم الكريم الدائمة لتهيئة كافة السُبل التي تُعين ضيوف الرحمن على إتمام رحلتهم الإيمانية في يسر وطمأنينة”.

وأضاف سموه: “إن ما تحقق من نجاحات ولله الحمد يأتي خطوة أولى نحو الارتقاء بمنظومة الحج والعمرة في وقت سيكون لاستراتيجيات وخطط الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة برئاسة سموكم الكريم دورها الريادي وبصمتها الواضحة في تطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتحقيق الأهداف المنشودة ورؤية المملكة 2030” .

وختم سموه بالقول ” اسأل الله أن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ يحفظه الله ــ وسموكم الكريم”.

ورفع نائب أمير مكة أيضًا، برقة تهنئة للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا قال فيها: “يسرني ويشرفني أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ، وبما منّ الله به على ضيوف الرحمن من تأدية لمناسكهم بأمن ويسر وطمأنينة والذي تحقق بفضل من الله ثم بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ــ يحفظهما الله ــ ومتابعة وإشراف سموكم الكريم لبذل كافة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن”.

وزاد: “إن لتوجيهات سموكم الدائمة من خلال لجنة الحج العليا أثرها البارز في ما تحقق من نجاحات، ونشير إلى الدور الكبير لرجال الأمن من كافة قطاعات وزارة الداخلية في التنظيم وإدارة الحشود والمحافظة على أرواح الحجيج منذ قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم محفوفين برعاية الله”.

كما رفع الأمير بدر بن سلطان برقية مماثلة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل جاء فيها: “يسرني ويشرفني أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ، وبما منّ الله به على ضيوف الرحمن من تأدية لمناسكهم بأمن ويسر وطمأنينة، والذي تحقق بفضل من الله ثم بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ــ يحفظهما الله ــ ومتابعة وإشراف سموكم الكريم لبذل كافة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن”.

وتابع: “إن لتوجيهات سموكم الدائمة من خلال لجنة الحج المركزية والتوصيات الصادرة عنها والمتابعة الميدانية المباشرة لكافة الاستعدادات التي تسبق موسم الحج، وحث كافة الجهات لتسخّر طاقاتها البشرية وامكاناتها المادية وتظافر الجهود لتوفير أرقى الخدمات وأفضلها لضيوف الرحمن كان له الأثر الكبير فيما تحقق من نجاح ولله الحمد”.