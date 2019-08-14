مسلح يهاجم المارة في سيدني

سيدني ـ فرانس برس

عثرت الشرطة الأسترالية، على جثة قرب موقع الاعتداء الذي وقع في وقت سابق من النهار وسط سيدني، لكنها لم تؤكد وجود رابط بين الواقعتين.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لـ”فرانس برس”، إن الجثة عثر عليها في حي الأعمال وسط سيدني، حيث طعن رجل امرأة قبل أن يتم توقيفه، لكن الشرطة لا تزال “تجري تحقيقاتها” لكشف ملابسات ما حصل.

وقالت الشرطة الأسترالية وشهود عيان إن رجلا يحمل سكينا هتف وهو يحاول طعن عدة أشخاص في سيدني، قبل أن يتم اعتقاله. وقال شهود إن الرجل، الذي كان يحمل سكينا طويلا، حاول طعن عدة أشخاص أمام تقاطع طرق مزدحم

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في بيان إن الرجل اعتقل، وإن امرأة نقلت إلى المستشفى فيما كانت حالتها مستقرة.

ويظهر المسلح في مقطع فيديو وهو يعتلي سطح سيارة خاصة، قبل أن يسقط أرضا، ثم تظهر مقاطع أخرى لحظة إلقاء القبض عليه.