مدني جدة يسيطر على حريق بإحدى الشقق بحي الصفا

جدة – ياسر بن يوسف

أخمدت فرق الدفاع المدني بجدة صباح اليوم، حريقًا اندلع في شقة بالدور الثاني لبناية مكونة من ثلاثة أدوار بحي الصفا وسط المحافظة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن فرق فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت صباح اليوم بمشاركة فرق من الهلال الاحمر والجهات ذات العلاقة حادث حريق اندلع بشقة بالدور الثاني لبناية مكونة من ثلاث ادوار على شارع ام القرى بحي الصفا .

وأضاف ” أن فرق الانقاذ اقتحمت البناية وصولا الى شقة بالدور الثاني غطة اروقتها سحب كثيفه من الدخان تسببت في انعدام الرؤية المجردة بحثاً عن محتجزين خشيت ان تكون كثافة الادخنه والحرارة المرتفعة قد حالت بينهم وبين الخروج لمناطق امنه

وتابع ” واصلت فرق الانقاذ عمليات تمشيط البناية واخلاء جميع قاطنيها عن طريق السلالم الداخلية وكذلك استخدم في عمليات الاخلاء سيارت السلالم من خلال شرفات البناية .

واشار ” ان فرق الاطفاء مزامنة مع اعمال الانقاذ توغلت داخل اروقة الشقة المحترقة بحثا عن مصدر الحر يق الذي اتضح انه بداخل غرفة لشقة مكونة من خمس غرف تمكنت الفرق من الوصول لمصدر اللهب واخماد الحريق وتهوية ارجاء البناية من كثافة الادخنه التي تركت ترسبات كربونية في منطقة الحريق بالدور الثاني من البناية .

واكد ” ان الفرق انهت اعمالها في اخلاء البناية واخماد الحريق الذي اندلع في الساعة السابعة من صباح اليوم دون تسجيل اصابات او خسائر بالارواح ، ولازالت اعمال التحقيق قائمة في الكشف عن الاسباب التي ادت الى اندلاع الحريق