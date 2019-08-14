لأول مرة تعلو صهوات خيل الفارسات السعوديات بسوق عكاظ

يعد سوق عكاظ من أشهر وأهم الأسواق المعروفة فى فترة ما قبل الإسلام بشبه الجزيرة العربية، كان ينعقد بشكل دوري، ويستمر لمدة 20 يوما، وكان يجمع وجهاء العرب وقادتهم، كانوا يتفاخرون فيما بينهم ويرددون أبيات الشعر، لكن اليوم نتحدث عن مهرجان سوق عكاظ فى نسخته 13 ضمن فعاليات موسم الطائف، و الذى شهد من بين عروضه لأول مرة عرضا له صدى كبير ليس لجمال العرض فقط ولكن لأنه لفارسات سعوديات.
فإن عودة الفارسات إلى ساحته من جديد ومشاركتهن للفرسان، حيث شهد العصر الإسلامى للفارسات ومشاركتهن التاريخية في عصرنا الماضي، ومن أشهر الفارسات فيه هى “خولة بنت الازور”، إذ كانت شاعرة وفارسة في نفس الوقت.