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لأول مرة تعلو صهوات خيل الفارسات السعوديات بسوق عكاظ

فرناس حفظيaccess_time12 / ذو الحجة / 1440 هـ      14 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

يعد سوق عكاظ من أشهر وأهم الأسواق المعروفة فى فترة ما قبل الإسلام بشبه الجزيرة العربية، كان ينعقد بشكل دوري، ويستمر لمدة 20 يوما، وكان يجمع وجهاء العرب وقادتهم، كانوا يتفاخرون فيما بينهم ويرددون أبيات الشعر، لكن اليوم نتحدث عن مهرجان سوق عكاظ  فى نسخته 13 ضمن فعاليات موسم الطائف، و الذى شهد من بين عروضه لأول مرة عرضا له صدى كبير ليس لجمال العرض فقط ولكن لأنه لفارسات سعوديات.

 فإن عودة الفارسات إلى ساحته من جديد ومشاركتهن للفرسان، حيث شهد العصر الإسلامى للفارسات ومشاركتهن التاريخية في عصرنا الماضي، ومن أشهر الفارسات فيه هى “خولة بنت الازور”، إذ كانت شاعرة وفارسة في نفس الوقت.

كما يذكر أن المهرجان يستضيف عددا من البلدان العربية التي تشارك بموروثها الثقافي والإجتماعي ضمن  حي العرب الذى ضم أجنحة دولة الأمارات، ومصر، والبحرين، وسلطنة عمان، الكويت، والمغرب، وشاركت المملكة العربية السعودية بأكبر جناح، حيث بلغت مساحته 6000 متر مربع.

ويأتي مهرجان سوق عكاظ ضمن فعاليات موسم الطائف، وهو من ضمن المواسم السعودية التى أطلقتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهدف منها إبراز المقومات  الثقافية والسياحية والتاريخية لمدينة الطائف.

كما يحتوي موسم الطائف وشعاره هذا العام فى 2019 “مصيف العرب”، على أكثر من 70 فعالية سوف تستمر طوال شهر أغسطس، وأبرز هذه الفعاليات، مهرجان ولي العهد للهجن، وسوق عكاظ، وشارع الفن، ومهرجان الورد بالإضافة إلى رياضة تسلق الجبال، وتقديم عدد من المسرحيات.

vernas hefzy

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