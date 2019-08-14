خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الكونغو بذكرى استقلال بلاده

البلاد : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لنغيسو، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لنغيسو، راجيا لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.