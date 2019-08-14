تعرف على أهم الأغذية لحياة صحية آمنة

تتعدد أسباب نقص الحديد مختلفة عند الأطفال أو المرأة الحامل أو الرجال على الرغم من كونه من أهم المعادن للجسم وتوافره فى الجسم مهم للغاية يحتاج جسمك إلى الحديد حتى تتمكن خلايا الدم الحمراء من حمل كمية كافية من الأكسجين.

تحتاج عضلاتك إلى الحديد.. أنها تعمل بشكل جيد عندما يكون لديك ما يكفي من الحديد

أسباب نقص الحديد الحاد

يصيب هذا النوع من فقر الدم العديد من الحوامل في حالة عدم تناول المكملات الغذائية، كما يحدث بسبب فقدان الدم، مثل في حالة نزيف الحيض الشديد و القرحة والسرطان والاستخدام المنتظم لمسكنات الألم التي تصرف دون وصفة طبية، وخصوصًا الأسبرين.

ويحتاج الجسم إلى حمض الفوليك وفيتامين ب-12 بالإضافة إلى الحديد لإنتاج الكمية الكافية من خلايا الدم الحمراء السليمة، ويمكن أن يتسبب النظام الغذائي الذي يفتقر إلى هذه العناصر بالإضافة إلى المغذيات الرئيسية الأخرى في انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء.

نقص الحديد هو حالة ينخفض ​​فيها مستوى الحديد في الدم. هذا يؤدي إلى فقر الدم. الحديد مطلوب من قبل الجسم لصنع بروتين يسمى الهيموجلوبين.

ومن المعروف ان الهيموجلوبين هو المسؤول عن نقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم ، إلى الأنسجة والعضلات. في هذه الحالة ، يمكن أن يكون اتباع نظام غذائي فعال غني بالحديد ومكملات إضافية من مكملات غنية بالحديد لفترة وجيزة لجعل مستويات الحديد في الدم طبيعية. ولكن بعد هذا التوقف عن العلاج مهم لأن الحديد الإضافي يمكن أن يؤدي إلى التسمم.

أسباب نقص الحديد عند الرجال

وتعد ضمن أبرز أسباب نقص الحديد عند الرجال هى الإكثار من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مباشرة والتى تعيق قدرة الجسم على إمتصاص الحديد وحرمان الرجال من الاستفادة من الحديد الموجود في وجبات الطعام بالإضافة إلى فقر النظام الغذائى بالأطعمة الغنية بتلك المعدن مثل تناول السبانج وفاكهة المانجو

أعراض عديدة مؤشر نقص الحديد عند الرجال ينبغى أن يهتم بها كل رجل أبرزها التعب الشديد خاصة وانه بدون الحديد ، لا يمكن لجسمك إنتاج الهيموجلوبين فإذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد فحتما ستعاني من الأحساس بالتعب الشديد فى الصباح

وتعد الأعراض الأخرى لنقص الحديد عند الرجال هى الشعور بضيق التنفس عند القيام بأعمالك اليومية المعتادة مثل إرتداء الملابس خاصة وذلك لأن الهيموخلوبين في الجسم يجعل عضلاتك لا تتلقى عضلاتك أكسجينًا كافيًا أثناء عملها. يؤدي هذا إلى الشعور بالإرهاق في أقرب وقت ..

تناول كميات قليلة جدًا من الحديد لفترة طويلة من الزمن يؤدي إلى نقص الحديد في الجسم. وبالتالي ، ينبغي للمرء أن يستهلك البيض والكبد واللحوم الخالية من الدهون والتي هي مصادر غنية من الحديد.

أسباب نقص الحديد عند الأطفال

يحتاج الأطفال أيضًا إلى استهلاك الأطعمة الغنية بالحديد لأنها ضرورية لنموهم والإكثار من تناول الخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ واللفت والتي تعد أيضًا مصادر غنية للحديد.

أسباب نقص الحديد عند الحامل

أسباب نقص الحديد عند الحامل هى إغفال تناول الأطعمة الغنية بالحديد نتيجة لهذا النقص لا ينتج الجسم ما يكفي من الهيموجلوبين الذي يحمل الأكسجين من الرئة إلى أجزاء الجسم المختلفة.

من أهم أعراض نقص الحديد التعب، وانخفاض مستويات الطاقة، وضيق التنفس، وألم الصدر، وخفقان القلب، وشحوب البشرة.

ويجب على المرأة الحامل تناول الأطعمة غنية بالحديد وتناول مكملات الحديد لأنه ضروري للنمو السليم للجنين. يمكن أن يؤدي نقص الحديد عند النساء الحوامل إلى ولادة طفل غير طبيعي.

أسباب نقص الحديد عند الرضع

أسباب عديدة لنقص الحديد عند الرضع أبرزها الإعتماد على الرضاعة من حليب الثدى لفترة طويلة واعتماد الكثير من الأمهات على تناول اللبن الصناعي الخالي من الحديد وإطعام الطفل أغذية تفتقر إلى الحديد وإغفال إعطاء الطفل مكملات الحديد خلال مرحلة الطفولة.

أسباب نقص الحديد عند كبار السن

يعد السبب الرئيسى لإصابة كبار السن بنقص الحديد هو الإصابة بالأمراض المزمنة يصاحبها الإصابة بنقص الحديد وعدم إستجابة تلك النقص للعلاج بمكملات الحديد

اسباب نقص الحديد المتكرر

لتفادى أسباب نقص الحديد المتكرر يجب أن تؤخذ أقراص الحديد مع عصير البرتقال قبل تناول أي شيء لتجنب الإمساك. يساعد فيتامين C الموجود في ثمار الحمضيات على امتصاص أقراص الحديد بسرعة وتقليل الإمساك. أيضا ، يمكنك زيادة كمية المياه الخاصة بك. المزيد من أخبار الحديد

أسباب نقص الحديد عند النساء

ويلاحظ نقص الحديد في الغالب عند النساء أثناء الحيض كل شهر. أثناء الحيض ، تفقد المرأة الكثير من الدم ومعظمها لا يتناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالحديد التي تعوض عن نقص الحديد. لا يعاني الرجال بالضرورة من انخفاض مستويات الحديد في الدم ولا يواجهون مشاكل مثل النساء.

عندما تبدأ في تناول مكملات الحديد ، فمن الحكمة التحقق من مستويات الحديد بانتظام. إذا كنت تعاني من أي آثار ضارة ، فيرجى استشارة الطبيب وتقليل الكميات إذا لزم الأمر. مكملات الحديد قد تسبب الإمساك وكذلك تغير لون البراز. قد يحدث الإمساك عندما تبدأ في تناول مكملات الحديد في عدة حالات.