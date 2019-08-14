بشرى لمحبي مشاهدة كرة القدم.. هذا ما يفعله فوز فريقك بجسمك!

مشاهدة كرة القدم حب جنوني وهستيري لدى عدد غير قليل من الناس، وهو ما تؤيده دراسة علمية جديدة.

الدراسة العلمية التى أجرتها جامعة Leeds تؤكد بالفعل أن مشاهدة كرة القدم تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين المزاج.

وشملت الدراسة 25 مشجعا، حيث حلل الباحثون حالات مشجعي “ليدز يونايتد”، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و62 عامًا.

العينة استعرضت خلال 3 مباريات رئيسية في بطولة الموسم الماضي، وفقا لموقع “روسيا اليوم”.

وتضمنت أرقام الباحثين معدل ضربات القلب قبل وبعد كل مباراة للمشجعين، وكذلك خلال الاستراحة بين الشوطين.

وتثبّت الباحثون من أن معدلات دقات القلب لدى المشجعين زادت بنحو 64%، وبلغت ذروتها عند 130 نبضة في الدقيقة.

ويتراوح معدل ضربات القلب “الطبيعي” بين 60 و100 نبضة في الدقيقة.

ويوازي هذا الأمر السير السريع لمدة ساعة ونصف الساعة، كما زعم الباحثون.

ولفتت الدراسة إلى أن فوز فريق كرة القدم المفضل تسبب في خفض ضغط الدم لدى المشجعين، ومنحهم “دفعة نفسية” استمرت طوال اليوم لدى البعض.

ورغم ذلك فإن خسارة الفريق لها تأثير عكسي على المشجعين، الذين يعانون من مشكلات معينة، حيث شهدوا ارتفاع ضغط الدم المؤقت.

فيما أوضحت الدكتورة أندريا أوتلي كبيرة معدي الدراسة: “أن في نهاية المطاف، يمنحك دعم فريقك في إحدى مباريات كرة القدم تمرينا معتدلا للقلب والأوعية الدموية. يوجد إجهاد جيد وآخر سيء، وهناك مستوى من الإثارة جيد جدا للصحة”.