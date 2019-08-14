“الوضع المظلم”.. تعرف على أحدث خاصية في “فيسبوك”

أعلنت شركة فيسبوك العالمية، أنها بصدد إضافة خاصية “الوضع المظلم” لتطبيق فيسبوك على الهواتف المحمولة،كبديل للتصميم الأبيض الحالي.

ووفق موقع “tech radar” التقني، فإن الباحثة جين مانشون وونج، التي تهتم بالبحث عن ميزات جديدة في التطبيقات الاجتماعية، تابعت تطبيق فيس بوك الجديد من أندرويد، واكتشفت أن المطورين يعملون على إضافة “الوضع المظلم”.

مخطط “الوضع المظلم” ربما لا يزال قيد العمل، حيث تظهر اكتشافات وونج أن فيس بوك يحاول تخطي بعض المشكلات، التي ظهرت في الخاصية لدى التطبيقات الأخرى، بما في ذلك النص الغامق الذي لا يمكن قراءته أثناء تفعيل “الوضع المظلم”.

وبحسب “tech radar”، فإن تأخر “فيس بوك” في إطلاق خاصية “الوضع المظلم” ليس بالأمر السيئ بالضرورة.

فكلما انتظر الموقع الشهير، سيتمكن من التعلم من تجارب المطورين الذين أسرعوا في إنشاء الوضع المظلم لتطبيقاتهم.