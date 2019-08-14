الإقتصاد

النفط يتراجع بفعل ارتفاع مخزونات أمريكا

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو الحجة / 1440 هـ      14 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
أسعار النفط

البلاد : متابعات

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل بيانات اقتصادية صينية جاءت مخيبة للتوقعات وارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية، مما محا بعض المكاسب القوية التي حققها الخام في الجلسة السابقة بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها سترجئ فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الصينية مما تسبب في انحسار التوترات التجارية.

وبحلول الساعة 06:39 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت 46 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 60.84 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 4.7 بالمئة أمس الثلاثاء مسجلا أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ ديسمبر، وهبط النفط الأمريكي 62 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 56.48 دولار للبرميل، بعد أن زاد أربعة بالمئة في الجلسة السابقة، وهو أكبر ارتفاع فيما يزيد عن شهر.

صحيفة البلاد

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