النفط يتجاوز 58 دولارا

لندن – وكالات

ارتفعت أسعار النفط أمس في الوقت الذي بددت فيه توقعات بتعزيز منتجين كبار لتخفيضات الإنتاج أثر استمرار المخاوف بشأن الطلب العالمي وارتفاع الإنتاج الأمريكي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.14 بالمئة مقارنة مع التسوية السابقة إلى 58.65 دولار للبرميل. كان خام القياس العالمي خسر ما يزيد عن 20 بالمئة منذ بلغ أعلى مستوياته منذ بداية العام الجاري في أبريل.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55.02 دولار للبرميل مرتفعة تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة.

واتفقت أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ الأول من يناير الماضي ، لكن استمرار تصاعد حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للطاقة في العالم، يضغط بقوة على أسعار النفط في الأشهر الأخيرة ، وكذلك زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي مازالت تثبط جهود الحد من تخمة المعروض العالمي مما يؤثر سلبا على الأسعار.