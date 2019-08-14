القيادة تهنئ رئيس الهند بذكرى استقلال بلاده

العدد 22726 الأربعاء 13 ذو الحجة 1440 هـ 08/14/2019 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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