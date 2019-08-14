الفريق العمرو يرفع التهنئة للقيادة بنجاح الخطة العامة للطوارئ بالدفاع المدني في الحج

البلاد : واس

رفع مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ بنجاح الخطة العامة للطوارئ بالدفاع المدني في حج هذا العام 1440هـ، وعدم تسجيل أي حوادث مؤثرة على سلامة ضيوف الرحمن بالعاصمة المقدسة والمشاعر – ولله الحمد -.

وقال الفريق العمرو : إن نجاح خطة الدفاع المدني بالحج جاء – بفضل الله – ثم بفضل ما وفرته القيادة الرشيدة بالمملكة من إمكانات كبرى لرعاية ضيوف الرحمن والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وتقديم الدعم السخي لقوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج، ما ساهم في تمكين هذه القوات من تحقيق هذا النجاح المتمثل في عدم تسجيل أي حوادث تعكر صفو الحجاج خلال أعمال الحج في العاصمة المقدسة والمشاعر والمدينة المنورة، يدعم ذلك منظومة عمل متكاملة تبدأ قبل واثناء وبعد موسم الحج.

وقدم مدير عام الدفاع المدني الشكر والتهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة المركزية للحج، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الذي شرف الدفاع المدني باعتماده للخطة العامة لأعمال الدفاع المدني في الحج.

وأكد الفريق العمرو على أن كافة النجاحات التي تسطرها الجهات العاملة بالحج، مردها إلى النهج الذي أسسه خادم الحرمين الشريفين والذي جعل من خدمة الحجاج نهجاً وسلوكاً عاماً بين المواطنين مع كونه عبادة يبتغى فاعلها الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى.

وقال الفريق العمرو : إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – القاضية بالعناية بالحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل سهولة ويسر، وانطلاقاً من حرص المديرية العامة للدفاع المدني على سلامة حجاج بيت الله الحرام فقد استنفرت المديرية جميع إمكاناتها البشرية والمادية والتقنية لتقديم خدماتها بكافة مستوياتها الوقائية والعملياتية والتوعوية.

ومن خلال الخطة العامة للطوارئ بالحج والتي شارك في تنفيذها 33 جهة حكومية وتضمنت الاستعداد الكامل للتعامل مع حوادث افتراضية تم رصدها وتعزيز الإجراءات الوقائية لمنعها أو التخفيف من آثارها في حال حدوثها.

وعبر الفريق العمرو عن فخره واعتزازه ومنسوبي المديرية العامة للدفاع المدني بخدمة ضيوف الرحمن، مجزياً شكره لـ17 ألف ضابط وفرد من رجال الدفاع المدني ممن عملوا ليلاً ونهاراً لخدمة الحجاج، مؤكداً أن هذا النجاح توفيق من الله وامتداد لرصيد معرفي تراكمي لنجاحات مقبلة في مواسم مليئة بالعطاء في خدمة ضيوف الرحمن ، مشيداً بما قدمه 1500 متطوع ومتطوعة من أعمال في الحج، ومثمناً مستوى التنسيق والتعاون بين الدفاع المدني وجميع الجهات الحكومية التي شاركت في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ في الحج والتي تواجد مندوبين لها على مدار الساعة بالمركز الوطني للعمليات الموحدة في الحج.