الصين تستعد لإصدار عملتها الرقمية

بكين – وكالات

أعلن البنك المركزي الصيني جاهزيته لإصدار عملة رقمية سيادية للبلاد. وقال مسؤول كبير في البنك أن الإصدار سيعتمد على نظام “ثنائي” يكون فيه البنك المركزي والمؤسسات المالية جهات مشروعة، موضحا أن العملة الرقمية لن تعتمد فقط على تقنية سلسلة الكتل، لأن التقنيات المتاحة منها حاليا لن تتمكن من التعامل مع أحجام المعاملات في الصين.

وشكل بنك الشعب الصيني فريقا بحثيا في 2014، لاستكشاف إمكانية إطلاق عملة رقمية للبلاد لخفض تكلفة تداول العملة الورقية التقليدية وتعزيز رقابة صانعي السياسات على المعروض النقدي، لكن الصين لم تكشف تفاصيل تذكر عن خططها في هذا الشأن حتى الآن.

وتعتبر عملة الصين الرقمية السيادية الأبرز حاليا في قطاع العملات الرقمية، بعد عملة فيسبوك “ليبرا” التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط المالية، انتهت بإعلان عملاق التواصل الاجتماعي عن إمكانية عدم طرح ليبرا نهائيا.

وجاء الإعلان الصيني عن العملة الرقمية السيادية، بعد تصنيف الولايات المتحدة بكين كـ”متلاعبة بالعملة” الأسبوع الماضي، ليرد البنك المركزي الصيني أنه يأسف بشدة لمثل هذا التصنيف من جانب واشنطن.