«الأمن السيبراني» يحذر مستخدمي منتجات «Adobe»

البلاد : متابعات

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهية الوطنية للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيرا أمنياً عالياً، إذ أصدرت «Adobe» عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في المتنجات التالية:

Photoshop CC, Adobe After Effects CC 2019, Creative Cloud Desktop Application, Adobe Prelude CC 2019, Adobe Premiere Pro CC 2019, Adobe Character Animator CC 2019.

وأوضح المركز أن التهديدات تتمثل في إمكان المهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ التهديدات التالية: تنفيذ برمجيات خبيثة، أعطال وتلف في الذاكرة حيث يتم استغلال الثغرات بالذاكرة عن طريق تغيير سلوك البرنامج، الكشف والإفصاح عن المعلومات، حقن الأوامر (Command Injection)، رفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، تنفيذ هجمة حجب الخدمة (DOS).

وأوصى المركز باتخاذ الإجراءات الوقائية بتحديث المنتجات المتأثرة والاطلاع على كافة تفاصيل النسخ، ومعرفة طريقة التحديث عبر الرابط:

https://helpx.adobe.com/mena_ar/creative-cloud/help/creative-cloud-updates.html.