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أمير مكة يشكر الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو الحجة / 1440 هـ      14 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

منى : واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، شكره وتقديره لجميع الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن خلال حج العام الحالي.

وخصّ الأمير خالد الفيصل بالشكر الجهات أعضاء لجنة الحج المركزية، التي كان لتكامل أعمالها وتظافر جهودها الأثر الكبير في إنجاح حج هذا العام، بفضل الله ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات لخدمتهم، مشيداً سموه بالجهود الكبيرة لرجال الأمن، الذين كانوا مثالاً يقتدى به في حسن التعامل وعكس الصورة الحقيقية عن الإنسان السعودي.

وأكّد سموه على ضرورة مواصلة الجهات أعمالها وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن خلال الجزء المتبقي من موسم الحج حتى تمام مغادرتهم وعودتهم لبلادهم سالمين غانمين.

صحيفة البلاد

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