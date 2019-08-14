أمير مكة يشكر الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن

وخصّ الأمير خالد الفيصل بالشكر الجهات أعضاء لجنة الحج المركزية، التي كان لتكامل أعمالها وتظافر جهودها الأثر الكبير في إنجاح حج هذا العام، بفضل الله ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات لخدمتهم، مشيداً سموه بالجهود الكبيرة لرجال الأمن، الذين كانوا مثالاً يقتدى به في حسن التعامل وعكس الصورة الحقيقية عن الإنسان السعودي.