خاص البلاد – نيفين عباس

للبريانى عدة طرق، فهو عبارة عن طبق هندى يتم عمله من اللحوم أو الدجاج المطهو مع أرز منكه بالبهارات الهندية

المقادير اللازمة لعمل بريانى اللحم الهندى

مقادير تتبيل اللحم:-

لحم مكعبات كمية بحسب الرغبة

ملعقة كبيرة فلفل كشميرى

ملعقة كبيرة جراما ماسالا

ربع كيلو روب

ملعقة كبيرة بهارات بريانى

ملعقة كبيرة معجون زنجبيل بالثوم

ملعقة كبيرة زيت زيتون

للأرز:-

أرز بسمتى طويل الحبة

ماء لنقع الأرز

ملح

ورق نعناع وبقدونس مفروم

زعفران مذوب فى 2 ملعقة كبيرة ماء ورد أو ماء زهر أو ماء كادى

سمن

للبصل :-

بصل مقطع شرائح طولية رفيعة

حب هيل أخضر

حب هيل إسود

نجمة يانسون

أعواد دارسين

ورق غار

زيت لقلى البصل

طريقة عمل بريانى اللحم الهندى

نقوم بتقليب مقادير اللحم معاً جيداً فى وعاء حتى تتجانس

ثم ينقع مكعبات اللحم بها عدة ساعات أو من 4-6 ساعة

فى وعاء ينقع الأرز فى الماء نصف ساعة ثم يغسل ويصفى جيداً

ثم يسلق الأرز فى ماء وملح حتى ينضج قليلاً ويصفى ويترك جانباً

فى مقلاة، يحمر البصل بالزيت مع الهيل الأخضر والأسود واليانسون والدارسين وورق الغار

يقلب البصل حتى يصبح ذهبى اللون ويتكرمل ثم يرفع نصف كمية البصل من المقلاة

يضاف للبصل اللحم بالتتبيلة المنقوع بها

ثم يقلب حتى يثخن قليلاً

يضاف للحم كوبين من الماء ويترك حتى ينضج اللحم

يضاف الأرز فوق خليط اللحم

ثم يضاف له خليط الزعفران بماء الورد

وباقى كمية البصل المحمر

والنعناع والبقدونس المقطعين

يترك المزيج على نار متوسطة حتى تمام النضج

ثم يقدم البريانى ساخن