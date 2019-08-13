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وصفات عيد الأضحى | طريقة عمل الريش المشوية بالأعشاب

نيفين عباسaccess_time11 / ذو الحجة / 1440 هـ      13 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

خاص البلاد – نيفين عباس

لا شك أن أطباق عيد الأضحى المبارك لها طابع خاص يتميز عن باقى أيام العام، وللحوم حضور قوى على الموائد لأن عيد الأضحى المبارك هو العيد الخاص بالأضاحى وبأطباق اللحوم
نقدم لكِ اليوم مقادير وطريقة تحضير سهلة لعمل ريش مشوية بنكهة الأعشاب الإيطالية

المقادير اللازمة لعمل الريش المشوية بالأعشاب
ريش لحم
ملح بحسب الرغبة
فلفل إسود بحسب الرغبة
نصف كوب من زيت الزيتون
2 حبة بصل مفروم ناعم
ملعقة صغيرة من الروزمارى الطازج المفروم أو المجفف
ملعقة صغيرة من الزعتر الطازج المفروم أو المجفف

طريقة عمل الريش المشوية بالأعشاب
نحضر وعاء
نضع به البصل والملح والفلفل الإسود والزعتر والروزمارى المفرومين
تقلب جميع المقادير جيداً حتى تتجانس
يضاف لها الزيت وتقلب
ثم تنقع قطع ريش اللحم داخل الخلطة
تترك على الأقل ساعتين
ثم تشوى على الجريل أو الفحم أو الفرن
تقدم ساخنة مع الإضافات المفضلة

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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