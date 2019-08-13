وصفات عيد الأضحى | بالصور طريقة عمل الحنيذ

خاص البلاد – نيفين عباس

الحنيذ من أطباق اللحم المشهورة والقديمة، التى تطهى على حرارة مرتفعة ويعتمد على تندية اللحم من الدهن الذى يذوب منه ويقدم مع الأرز

نقدم لكِ طريقة عمل الحنيذ بدون تنور لتجددى من أطباقك بسفرة العيد

المقادير اللازمة لعمل الحنيذ

قدر ضغط

لحم غنم

مرخ

زيت زيتون

ثوم مهروس

بصل مفروم

لومى كامل

حب هيل

ورق غار

خولنجان كامل

دارسين أعواد

أرز طويل الحبة

ملح

قطع شحم

قطع فحم

مكسرات محمصة

زبيب

طريقة عمل الحنيذ

فى قدر، يوضع زيت الزيتون والبصل ويقلب حتى يذبل

يضاف له الثوم ويقلب

ثم يضاف حب الهيل والدارسين والخولنجان وورق الغار واللومى ويقلب جيداً دقائق

يضاف للخليط ماء مغلى

يترك حتى يغلى

ثم يغسل الأرز ويضاف للماء

يترك على النار حتى يغلى ثم يطفئ النار

نحضر شبك ويرص عليه المرخ

ثم اللحم

ثم يغطى بالمرخ

ثم اللحم من جديد

يرفع قدر الأرز ويوضع داخل قدر الضغط

ثم شبك اللحم والمرخ فوق الأرز

يغطى قدر الضغط ويترك أول 10 دقائق على حرارة مرتفعة

ثم تخفق الحرارة لهادئة لمدة ساعة

يخرج البخار من قدر الضغط

ثم يوضع الفحم المشتعل بجوار اللحم

ويغطى بقطع الشحم

يغطى ويترك حتى نحصل على نكهة مدخنة

ثم يخرج اللحم والأرز برفق ويقدم اللحم فوق الأرز