وزير الصحة يعلن عن نجاح خطط الحج الصحية

منى : واس

أعلن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، عن نجاح خطط الحج الصحية لعام 1440هـ، وخلوه من الأحداث المؤثرة على الصحة العامة .

وثمن معاليه، الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، لوزارة الصحة ومنسوبيها وجميع قطاعات الدولة العاملة في الحج، داعياً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم سالمين غانمين.

وقال معاليه في البيان الصحفي الختامي الذي تلاه اليوم بمقر مستشفى الطوارئ بمنى : تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله – ، استعدت وزارة الصحة مبكراً لحج هذا العام 1440 هــ وأصدرت الاشتراطات والتوصيات الصحية للحج ونشرتها عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين.

واوضح معاليه أنه استفاد أكثر من مليون وستمئة وتسعون ألف حاج من الخدمات الوقائية والإسعافية في المنافذ الصحية التي جهزتها الوزارة هذا العام ، كما شاركت الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في مبادرة طريق مكة التي تم فيها تنفيذ الاجراءات الوقائية في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة ، وأحدثت هذه المبادرة – بفضل الله – نقلة نوعية في الالتزام بالاشتراطات الصحية، حيث بلغت التغطية بلقاحي الحمى الشوكية والإنفلونزا للحجاج القادمين عن طريق هذه المبادرة نسبة 100 % لأول مرة.

وأشار معالي وزير الصحة إلى أن الوزارة طبقت في حج هذا العام وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية نظام الإنذار الإلكتروني المبكر للأحداث الصحية والأمراض الوبائية.

وأوضح أنه بلغ عدد المشاركين في خدمة الحجاج لهذا العام نحو 30 ألف من منسوبي وزارة الصحة ، كما تم تهيئة 25 مستشفى في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بسعة إجمالية تبلغ 5000 سرير، و142 مركزاً للرعاية الأولية، إضافة إلى أكثر من 140 عيادة متنقلة، تتواجد في أماكن تجمع الحجاج.

وقال معاليه : بلغ عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية في منشآتنا نحو نصف مليون حاج منذ اليوم الأول من شهر ذو القعدة وحتى اليوم الثاني عشر من شهر ذو الحجة ، فيما بلغ عدد من تم تنويمهم في المستشفيات أكثر من 4200 حاج، كما تم إجراء 36 عملية قلب مفتوح، وأكثر من 750 قسطرة قلبية، و600 عملية جراحية مختلفة، و12 حالة ولادة، وخدمات الغسيل الكلوي لكل من يحتاجها، مؤكداً أن جميع هذه الخدمات تقدم مجاناً وبدون مقابل.

وتطرق معالي الدكتور الربيعة إلى أن الوزارة أطلقت هذا العام لأول مرة تقنية “الروبوت” الآلي للاستشارات الطبية التي تتيح لأي مستشفى في مشعر منى الوصول إلى الاستشاريين في تخصصات دقيقة عن بعد ، كما وفرت الصحة أجهزة الترجمة الآلية لـ120 لغة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ، إضافة إلى الترجمة المباشرة عن طريق مركز الاتصال 937 ، إضافة إلى تطبيق نظام الملف الطبي الإلكتروني في 55 مركز رعاية أولية وجميع مستشفيات المشاعر المقدسة ، وتفعيل تقنية التعرف على مجهولي الهوية عن طريق البصمة بالتعاون مع وزارة الداخلية .