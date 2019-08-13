وزير الداخلية ينوه بجهود الكشافة السعودية في خدمة الحجاج

مكة المكرمة : واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، بالجهود والأعمال التطوعية التي تقدمها جمعية الكشافة العربية السعودية خدمة لحجاج بيت الله الحرام، مؤكداً أهمية الدور الكبير الذي يقدمه منسوبي الكشافة في مساندة الجهات المشاركة بالحج.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بمكة المكرمة اليوم لأعضاء جمعية الكشافة وعدد من منسوبيها المشاركين في حج هذا العام 1440هـ.

واستمع سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال لشرح موجز عن خدمات الكشافة في المشاعر المقدسة، قدمه المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بالمملكة الدكتور عبدالله الفهد.

حضر الاستقبال، معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي مساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا.