“هدايا الحجاج” تنعش أسواق مكة

البلاد : واس

جرت عادة كثير من ضيوف الرحمن قبل مغادرة مكة المكرمة شراء الهدايا لذويهم والأقارب وربما بعض الأصدقاء ،ولذا تنشط في هذه الأيام الحركة التجارية في المنطقة المركزية للحرم المكي والعزيزية الأقرب للمشاعر المقدسة .

وتشهد الأسواق والمراكز التجارية تنامياً في معدل العرض والطلب بفعل عمليات الشراء من جموع الحجيج ،وتتصدر قوائم المشتريات ” الهدايا ” وبصنوف متعددة من السلع .

وبرزت السلع الأكثر رواجاً وطلبا من الحجاج ،خلال جولة مصورة لـ “واس ” .. الأقمشة النسائية، والساعات، والعطور الشرقية، والتحف، والسبح، والذهب، إلى جانب شراء عبوات ماء زمزم والسواك، وسجادة الصلاة.

وتحدث الحاج ربيع الهادي إبراهيم من السودان، مبيناً أنه يحرص على شراء الهدايا كذكرى لأدائه مناسك الحج ، وقال :” الهدية تحمل قيمة رمزية يسعد فيها الأهل والأصدقاء خصوصاً إذا كانت منقوشة بآيات من القرآن الكريم “.